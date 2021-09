തിരുവനന്തപുരം: മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍ ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീടിനുള്ളില്‍ മക്കളെയും ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സജിത. കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം കൂട്ടിവെച്ച് സ്വന്തമായൊരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ മഴയെയും വെയിലിനെയും പേടിക്കാതെ തലചായ്ക്കാനാകുമെന്ന ആശ്വാസമായിരുന്നു. അത്രയും ആശിച്ചുവച്ച വീട്ടില്‍ ഒരു ദിവസംപോലും അന്തിയുറങ്ങാനാകാതെയാണ് സജിത യാത്രയായത്.

വീടിന്റെ പാലുകാച്ചിന് തലേദിവസമാണ് കുന്നുകുഴി ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍ കോളനിയിലെ ടി.സി. 12/1016 ല്‍ സജിതകുമാരി(49) ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചത്. പാലുകാച്ചലിനു മുന്‍പായി വീട് വൃത്തിയാക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു സജിത. പണിയുടെ ഭാഗമായി തറയില്‍ കിടന്ന ഇലക്ട്രിക് വയറില്‍ ചവിട്ടി ഷോക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞ് ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന പഴയ വീട്ടില്‍നിന്നു മാസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ് സജിതയും മക്കളായ മിഥുനും മൃദുലും വാടകവീട്ടിലേക്ക് മാറിയത്.

ഇതിനിടയില്‍ സജിതയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വീട് നിര്‍മാണവും ആരംഭിച്ചു. ജോലിചെയ്ത് പണം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കായിരുന്നു വീട് പണി. പകുതി ജോലിയും ചെയ്തത് അമ്മയും മക്കളും ചേര്‍ന്നാണ്. ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയില്‍ റപ്രസെന്റേറ്റീവാണ് മിഥുന്‍. മൃദുല്‍ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്.

വാടകവീടൊഴിയാന്‍ നേരമായതുകൊണ്ടാണ് പണി പൂര്‍ത്തിയായില്ലെങ്കിലും പുതിയ വീട്ടിലേക്കു താമസം മാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അമ്മയും മക്കളും മാത്രമായി പാലുകാച്ചല്‍ നടത്താനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. രണ്ട് മുറികളുള്ള, ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റിട്ട, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്ത, ഹോളോബ്രിക്സ് കട്ടകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ വീടാണ് നിര്‍മിച്ചതും. പതിയെ പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇതിനിടയില്‍ രോഗങ്ങളും സജിതയെ വലച്ചിരുന്നു. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രോക്ക് വന്ന് വര്‍ഷങ്ങളോളം കിടപ്പിലുമായിരുന്നു.

എല്ലാ ദുരിതങ്ങള്‍ക്കിടയിലും സ്വന്തമായൊരു വീടായിരുന്നു സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരു പകലും രാത്രിയും മാത്രം ദൂരമുള്ളപ്പോഴാണ് മടക്കം.

Content Highlights: Housewife dies from electric shock day before housewarming in thiruvananthapuram