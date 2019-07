കോട്ടയം: കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും ജില്ലയിലെ നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലായ് 22) ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആര്‍പ്പൂക്കര, അയ്മനം, തിരുവാര്‍പ്പ്, കുമരകം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് അവധി.

Content Highlights: Holiday foe schools in Kottayam municipality and four panchayats in Kottayam