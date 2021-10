കൊല്ലം: കയര്‍ തൊഴിലാളികളുടെ വീട്ടില്‍ ചകിരി എത്തിച്ചും ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കയര്‍ഫെഡില്‍ എത്തിക്കുന്ന പിക്അപ്പ് വാന്‍ ഓടിച്ചുമാണ് ശൈലേഷ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പേരിനൊപ്പം ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്നതും മുന്‍പ് കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നുവെന്നതും ഈ പണി ചെയ്യാന്‍ ശൈലേഷിന് തടസ്സമല്ല. 35 കിലോയുടെ ഒരുകെട്ട് എത്തിച്ചാല്‍ 30 രൂപയാണ് വരുമാനം. കയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സംഘങ്ങളിലും വിപണികളിലും എത്തിക്കും. ഇതോടെ ചെറുതെങ്കിലും ഒരു മാസവരുമാനമായി. രണ്ട് സ്വകാര്യ കോളേജുകളില്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കയര്‍ മേഖലില്‍ എത്തിയത്.

ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ പോസ്റ്റില്‍ ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കിട്ടാതെവന്നതോടെയാണ് ഈ ജോലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ശൈലേഷ് ശ്രമിച്ചില്ല. സ്ഥിരമായി ഒരു ജോലി കിട്ടിയാല്‍ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ശൈലേഷിന്റെ തീരുമാനം. 2016ല്‍ ആണ് ശൈലേഷിന് എം.ജി സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരി ഉഷ പ്രിയംവതയുടെ നോവലുകളിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീയുടെ മാറുന്ന മുഖം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത്. ഹിന്ദിയില്‍ ബി.എഡും എംഫിലും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയാണ്.

ശാസ്താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കോളേജിലും കായംകുളം എം.എസ്.എം കോളേജിലും പഠിപ്പിച്ചു. പഠനകാലത്ത് തന്നെ കയര്‍ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു ശൈലേഷ്. നവോദയ ക്ലബ്ബിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്താണ് കയര്‍ ബോര്‍ഡും നെഹ്‌റു യുവകേന്ദ്രയും ചേര്‍ന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു തൊഴില്‍ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ ശൈലേഷ് അധ്യാപകനായത്. ഇതോടെ കയര്‍ വ്യവസായവുമായി അടുത്തു. പിന്നീട് കൊറ്റമ്പള്ളിയില്‍ നവോദയ കയര്‍ വ്യവസായ സഹകരണസംഘം രൂപീകരിച്ചു. 65 ഇലക്ട്രോണിക് റാട്ട് വീടുകളിലും 10 ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീനുകള്‍ സംഘത്തിലും ലഭ്യമാക്കി.

സൊസൈറ്റിയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം കൂടിയാണ് ശൈലേഷ്. ഇന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറിനടുത്ത് തൊഴിലാളികളാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ കയര്‍ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടുന്ന ചകിരി വാഹനത്തില്‍ കയറ്റി എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ശൈലേഷാണ്. കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന തനിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് വെറുതേ ആയിപ്പോയെന്ന തോന്നലേയില്ല.