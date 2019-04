തിരുവനന്തപുരം: എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കും. വിധി പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കിയാല്‍ 600-ഓളം സര്‍വീസുകളെ ബാധിക്കുമെന്നത് അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുക. വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ വസ്തുതകള്‍ ബോധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ അറിയിച്ചു.

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യിലെ 1565 എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ ഏപ്രില്‍ 30-നകം പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. റിസര്‍വ് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്താത്തതിനെതിരേ പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലുകളിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി.

റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് പി.എസ്.സി.യോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യണോ എന്നതെല്ലാം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഒഴിവുകളില്‍ എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ അനുവദിക്കാനാവില്ല. എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെ ഈ വിധി ബാധിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എംപാനല്‍ഡ് കണ്ടക്ടര്‍മാരെ ഇതേരീതിയില്‍ പിരിച്ചുവിടാന്‍ നേരത്തേ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് നിയമാനുസൃതം താത്കാലികനിയമനം നടത്താം. എന്നാല്‍, 180 ദിവസത്തില്‍ക്കൂടുതല്‍ എംപാനല്‍ഡുകാര്‍ക്ക് തുടരാനാവില്ലെന്ന വിധിയുടെ ഭാഗങ്ങളും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

