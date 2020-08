കൊച്ചി: കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഫോണ്‍രേഖകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. രോഗികളുടെ ടവര്‍ ലൊക്കേഷന്‍ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി നടപടി. അതേസമയം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതിനെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വീഴ്ചകൂടാതെ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി. കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൊബൈല്‍ സി ഡി ആര്‍ ശേഖരിക്കുകയില്ലെന്നും പകരം ടവര്‍ ലൊക്കേഷന്‍ മാത്രമേ ശേഖരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിജിപിക്ക് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ രേഖാമൂലം കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ മുഴുവന്‍ സിഡിആറും ശേഖരിച്ച് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത്.

പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവ് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഹര്‍ജി കൂടി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതും കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

