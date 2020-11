കൊച്ചി: സ്വര്‍ക്കടത്ത് കേസില്‍ സ്വപ്‌ന സുരേഷ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സ്വപ്ന കസ്റ്റംസിന് നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്.

സ്വപ്‌ന സുരേഷ് കസ്റ്റംസിന് നല്‍കിയ 31 പേജുള്ള മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് പിന്നീട് കസ്റ്റംസ് മുദ്രവെച്ച കവറില്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്വപ്ന കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. സ്വപ്‌നയുടെ ആവശ്യത്തെ കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ എതിര്‍ത്തു. കസ്റ്റംസിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി സ്വപ്‌നയുടെ ഹര്‍ജി കോടതി തള്ളിയത്.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് സ്വപ്‌നയ്ക്ക് നല്‍കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് എത്താത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് സ്വപ്‌നയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ മൊഴിപ്പകര്‍പ്പ് നല്‍കരുതെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്.

നേരത്തെ സെഷന്‍സ് കോടതിയും സ്വപ്‌നയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

