കൊച്ചി: പാലത്തായില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ പ്രതി കെ. പദ്മരാജന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച പോക്‌സോ കോടതി നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചത്.

കേസില്‍ തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹച്യത്തില്‍ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജി കോടതി നിരാകരിച്ചു.

പ്രതിക്ക് ജാമ്യത്തില്‍ തുടരാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ചില നിബന്ധനകള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നാല്‍ മാത്രമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.

