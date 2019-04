കൊച്ചി: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യിലെ എംപാനല്‍ഡ് കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചു വിട്ടതു പോലെ 1565 എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരേയും ഉടൻ പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

എംപാനല്‍ഡ് ജീവനക്കാരായ 1565 ഡ്രൈവര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പി.എസ്.എസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് നിയമനം നടത്തണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. ഏപ്രില്‍ 30-നകം ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. എംപാനല്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് തങ്ങള്‍ക്ക് നിയമനം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഡ്രൈവര്‍മാരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

നേരത്തെ എം.പാനല്‍ഡ് കണ്ടക്ടര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. വൈകിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഹൈക്കോടതി വിഷയത്തില്‍ കര്‍ശന നിലപാടെടുക്കുകയും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് അന്ത്യശാസനം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് മുഴുവന്‍ എം.പാനല്‍ഡ് കണ്ടക്ടര്‍മാരെയും പിരിച്ചുവിട്ട് പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്‍ക്ക് നിയമനം നല്‍കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരേ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയെ വന്‍നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് എംപാനല്‍ഡ് സമരസമിതി നേതാവ് ദിനേശ് ബാബു പ്രതികരിച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്റെ കഴിവുകേടാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

