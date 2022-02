കൊല്ലം :സാധാരണ മുട്ടയുടെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം. 200 ഗ്രാമിനടുത്ത് തൂക്കം.തേവലപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് വിളയില്‍ വീട്ടില്‍ (സ്‌നേഹാലയം) ഫിലിപ്പ് ഡാനിയലിന്റെ വളര്‍ത്തുകോഴികളിലൊന്നാണ് വലുപ്പംകൊണ്ട് അപൂര്‍വമായ 'ആനമുട്ട'യിട്ടത്.

35 വളര്‍ത്തുകോഴികളാണ് ഫിലിപ്പിനുള്ളത്. ഇതുവരെ ഇത്രയും വലിയ മുട്ട കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉടമ പറയുന്നു. വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുട്ട. പ്രവാസജീവിതംകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയാണ് ഫിലിപ്പ് വിവിധ കൃഷികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

