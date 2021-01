തിരുവനന്തപുരം: ജനുവരി 6 ന് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അന്നേ ദിവസം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Heavy rain on January 6 in Kerala predicted yellow alert in Idukki