കോഴിക്കോട്: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് ബുധനാഴ്ച തുറക്കും. പത്തനംതിട്ടയിലെ കക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11നും 12നും ഇടയില്‍ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് തുറക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജലപ്രവാഹം വര്‍ധിച്ചതോടെ അതിരപ്പിള്ളി വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിരപ്പിള്ളി, വാഴച്ചാല്‍ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്.

കക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 980 മീറ്റര്‍ കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 981.46 മീറ്ററാണ് കക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി. ജലനിരപ്പ് 980.50 ആകുമ്പോള്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് നല്‍കും. തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജലം പുറത്തേക്കു വിടുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കി.

കോഴിക്കോട് കക്കയം ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് ഇനിയും ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഷട്ടര്‍ തുറക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കക്കയം ഡാമില്‍ സംഭരണശേഷിയുടെ അര അടി കുറവിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജലനിരപ്പ്. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കില്‍ ഷട്ടര്‍ തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എക്‌സിക്യുട്ടിവ്എഞ്ചിനീയര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

