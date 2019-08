കോഴിക്കോട്: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പലയിടത്തും റോഡ് ഗതാഗതം താറുമാറായി. കോഴിക്കോട് തിക്കോടിയിലും മൂരാടും റോഡില്‍ മരംവീണതിനാല്‍ കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഗതാഗതം പുന:സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. നിലമ്പൂര്‍ ടൗണില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായതിനാല്‍ സംസ്ഥാനപാതയിലും ഗതാഗതം മുടങ്ങി.

കുറ്റ്യാടി ചുരത്തില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഇതോടെ താമരശേരി ചുരത്തില്‍ ഗതാഗതത്തിരക്ക് വര്‍ധിച്ചു. കൊട്ടിയൂര്‍ പാല്‍ച്ചുരം മാനന്തവാടി റോഡിലും ഗതാഗതം മുടങ്ങി.

കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം കോട്ടയം-കുമളി റോഡില്‍ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടു. ഇതുവഴിയുള്ള ബസ് സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവെച്ചു. മൂന്നാറിലെ പെരിയവര പാലം വെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ ഒലിച്ചുപോയി. രാജക്കാട്-വെള്ളത്തൂവല്‍ റോഡില്‍ പന്നിയാര്‍കുട്ടി ഭാഗത്തും ഇടുക്കി ചുരുളിയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാറില്‍ റോഡില്‍ വെള്ളംകയറിയപ്പോള്‍



Content Highlights: heavy rain in kerala, road transport disrupted in many place,kannur kozhikode road,kumali road