കൊച്ചി: അറബിക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലസ്ഥലത്തും മഴയും ശക്തമായ കടല്‍ക്ഷോഭവും തുടരുന്നു. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ കോഴിക്കോട് മുക്കം ചാത്തമംഗലം ചേനോത്ത് പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു. ചേനോത്ത് കിഴക്കേടത്ത് ആര്‍ശാണ് മരിച്ചത്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ തീരമേഖലയിലെ നൂറോളം വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി. ഉള്‍ക്കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിദേശ ബാര്‍ജുകളടക്കം ആറ് കപ്പലുകള്‍ കൊല്ലം തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു. എറണാകുളത്തെ ചെല്ലാനത്തും വൈപ്പിനിലും കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്.

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍, ചാവക്കാട് തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. പ്രദേശത്തെ നൂറോളം വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി. എറിയാട് സ്വദേശി ഗിരീഷിന്റെ വീട് തകര്‍ന്നു. വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും പ്രദേശത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പലരും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ വിമുഖത കാട്ടുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. പലരും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചാവക്കാട് പ്രദേശത്തും നിരവധി വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി. എന്നാല്‍ നേരത്തെതന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ഈ പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊന്നും കടലില്‍ പോയിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്.

കൊല്ലത്ത് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ രൂക്ഷം. പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു. ഒട്ടേറെ വീടുകളില്‍ വെളളം കയറി. ആലപ്പാട് സ്‌കൂളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈകീട്ടോടെ കടല്‍ക്ഷോഭം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് നിയുക്ത എംഎല്‍എ സി.ആര്‍ മഹേഷ് പറഞ്ഞു. തീരദേശ വാസികളോട് വീടുകളില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താന്നി, ഇരവിപുരം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് തുടങ്ങിയ മഴ 24 മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

ഉള്‍ക്കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ ബാര്‍ജുകളടക്കം ആറ് കപ്പലുകള്‍ കൊല്ലം തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു. മലയോരത്തെയും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാണ്. തുടര്‍ച്ചയായ മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് കല്ലടയാറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു. മലയോര മേഖലയില്‍ പലസ്ഥലത്തും മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഭീഷണിയുണ്ട്. മലയോര മേഖലയില്‍ രാത്രിയാത്ര പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. തൃക്കോവില്‍വട്ടത്ത് തുടങ്ങിയ ദുരിതാശ്വാ ക്യാമ്പിലേക്ക് അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലെ 25 പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. പള്ളിമണ്ണില്‍ നാല് വീടുകള്‍ ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു. തകര്‍ന്ന വീടുകളിലൊന്നില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന കോവിഡ് ബാധിതയായ ഗര്‍ഭിണിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ശക്തികുളങ്ങരയില്‍ ദേശീയപാതയിലേക്ക് വന്‍മരം കടപുഴകി വീണു. മരം മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള നടപടികള്‍ ഉടന്‍ തുടങ്ങി.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനത്തും വൈപ്പിനിലും കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. ചെല്ലാനത്തെ ബസാര്‍, കമ്പനിപ്പടി, കണ്ണമാലി, ചാളക്കടവ് പ്രദേശത്തെ വീടുകളില്‍ ഒരാള്‍ പൊക്കത്തില്‍ വെള്ളം കയറി. പല വീടുകളിലും പ്രായമായവരടക്കം കുടുങ്ങി. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുകയാണ്. ജില്ലയില്‍ നാല് ക്യാമ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കണയന്നൂര്‍ താലൂക്കിലും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഇവ. ചെല്ലാനത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് വൈപ്പിന്റെ പല മേഖലകളിലുമുള്ളത്. നായരമ്പലം, ഞാറയ്ക്കല്‍ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെനിന്ന് ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി.

കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ ഉദയ കോളനി, പി ആന്‍ ടി കോളനി അടക്കമുള്ളവയില്‍ വെള്ളം കയറി. ഇവിടെനിന്നും ആളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കേണ്ടിവരും. മലയോര മേഖലയിലെ ഊരുകളില്‍ ആശങ്ക ഉയരുകയാണ്. ചപ്പാത്തുകളില്‍ വെള്ളം നിറങ്ങാല്‍ ജനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ദുഷ്‌കരമാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം എത്തരത്തില്‍ നടത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കാന്‍ ഇന്ന് അധികൃതര്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. അതിനിടെ ഭൂതത്താന്‍കെട്ട് അണക്കെട്ടിലെ നാല് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും രാവിലെ മുതല്‍ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. കുട്ടനാട്ടിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. രണ്ട് പ്രധാന പാടശേഖരങ്ങളിലെ മടവീഴ്ചയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ ജനനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. കാവാലം മാണിക്യമംഗലം പാടശേഖരത്ത് രാവിലെ മടവീണു. ചമ്പക്കുളം കൃഷിഭവന്റെ പരിധിയില്‍വരുന്ന ഇല്ലംചിറ തൊള്ളായിരം പാടശേഖരത്തും പിന്നീട് മടവീഴ്ച ഉണ്ടായി. ഇതോടെ പുറംബണ്ടുകളിലും മറ്റുമുള്ള വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി. എന്നാല്‍ വൈകീട്ടുവരെ ആരെയും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല.

കിഴക്കന്‍ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രമെ കുട്ടനാട്ടില്‍ കടുത്ത ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുള്ളൂവെന്നാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. നിലവില്‍ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി കുട്ടനാട്ടില്‍ ഇല്ല. എന്നാല്‍ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ പെയ്യുന്ന മഴയാണ് കുട്ടനാട്ടില്‍ സാധാരണയായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതിനിടെ, ജില്ലയിടെ തീരപ്രദേശത്തും കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. ആറാട്ടുപുഴയിലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍. അവിടുത്തെ തീരദേശ റോഡുകള്‍ പലതും തകര്‍ന്നു. ഐആര്‍ഇ ഖനനം ചെയ്ത മണല്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ വലിയഴീക്കല്‍ പ്രദേശത്തു കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തെ വീടുകളില്‍ പരന്നൊഴുകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴ നീര്‍ക്കുന്നം, മാത്തേരി ഭാഗത്തും കടലേറ്റമുണ്ട്. ചേര്‍ത്തല ഒറ്റമശ്ശേരിയിലും കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശത്തും കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. കടലുണ്ടി, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷം. കൊയിലാണ്ടി ചേമഞ്ചേരി. ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുടങ്ങാനാണ് നീക്കം. രാത്രിയോടെ കടല്‍ക്ഷോഭവും കാറ്റും ശക്തമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

