തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് സമൂഹത്തിലാകെ പടര്‍ന്ന് മരിക്കേണ്ടവര്‍ മരിച്ച് അല്ലാത്തവര്‍ അതിജീവിച്ച് രോഗം വന്നാല്‍ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്ന ഹേര്‍ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന വാദത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ. കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ലക്ഷ്യം മരണം കുറക്കണമെന്നാണ്. ഒന്നായാലും പതിനായിരമായാലും മരണം മരണമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവിച്ചാലേ മരണത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകൂ. അത് തടയുകയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി.

അമേരിക്കയിലെ അവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നാളായി ഉയരുന്ന ഹെര്‍ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വാദത്തെ മന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. 'രണ്ട് ചോദ്യമാണുള്ളത് മരണം കുറക്കണോ വേണ്ടയോ. അതോ ആളുകളെയെല്ലാം മരണത്തിനു വിട്ട് ഹെര്‍ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കണോ', ആരോഗ്യ മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

'ട്രംപ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞത് എല്ലാവര്‍ക്കും വരട്ടെ എന്നാണ്. ഒന്നും നിരോധിക്കേണ്ട എന്നാണ്. പക്ഷെ അവരും നിലപാട് മാറ്റി രോഗം വന്ന് 85000 പേര്‍ ഒരു രാജ്യത്ത് മരിക്കുക എന്നത് നമുക്കെങ്ങനെ സങ്കല്‍പിക്കാനാവും. കേരളത്തില്‍ വന്ന് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ വന്നത്. അവിടെ ഒരു സിറ്റിയില്‍ 20,000ത്തിലധികം പേര്‍ മരിച്ചു. കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും അഭിപ്രായം മരണം കുറക്കണമെന്നാണ്. ഒന്നായാലും പതിനായിരമായാലും മരണം മരണമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവിച്ചാലേ മരണത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകൂ ' എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്

കോവിഡിനെതിരേയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ കേരളം പൂര്‍ണ്ണമായി വിജയിച്ചു. അന്ന് ചൈനയില്‍ നിന്ന് മാത്രമാണ് മൂന്ന് കേസുകള്‍ വന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിനേക്കാള്‍ വൈറസ് ലോഡുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്. വൈറസ് ബാധിതരായ ആളുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ എല്ലാവരും ക്വാറന്റൈന്‍ അനുസരിച്ചില്ല. പോലീസ് മാധ്യമം എന്നിവരുടെ ബോധവത്കരണം ബ്രേക്ക് ദി ചെയിന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനകളുടെയും മറ്റും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നതില്‍ നിന്ന് അന്ന തടയാനായത്.

514 കേസുകളായി ഒതുക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടേകാല്‍ ലക്ഷത്തിലേറെയാളുകള്‍ പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഈ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക്‌ അകത്ത് നിന്ന് അധികം വന്നിരുന്നില്ല. കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്യലായിരുന്നു ഏറ്റവും ദുര്‍ഘടം പിടിച്ചത്. ഒരു കൂട്ടമാളുകളുടെ രാപകലില്ലാത്ത അധ്വാനമാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നില്‍. ഇതിനു പിന്നിലെ മനുഷ്യാധ്വാനം ചെറുതല്ല. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസുമെല്ലാം ഉറങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്.

പല രാജ്യങ്ങളിലും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുകയാണ്. യുകെയില്‍ പത്ത് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മരിച്ച കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ഒരാള്‍ മലയാളിയാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷനില്ലാതെ കയ്യുറയും മാസ്‌കൊന്നുമില്ലാതെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ മരണം മറ്റുരാജ്യങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവാനിടയായത്. എന്നാല്‍ കേരളം അതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പാടുപെട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന സുരക്ഷാ കവചങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നല്‍കിയ പിന്തുണ എത്ര ശ്ലാഘിച്ചാലും മതിവരില്ല. വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സഹായവും ലഭിച്ചു. ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തര്‍ക്ക് സുരക്ഷാകവചങ്ങളോടെ ജോലിചെയ്യാനായി.

