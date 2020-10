സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാന തപസ്വി

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാന തപസ്വിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശ്രമം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലായിരുന്ന സ്വാമിയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം രാത്രിയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

