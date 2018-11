കൊച്ചി: അഴീക്കോട് എം.എല്‍.എ കെ.എം ഷാജിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ കേസില്‍ സ്‌റ്റേ നീട്ടാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. എം.എല്‍.എ ഈ വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതി കോടതി തീര്‍പ്പാക്കിയത്.

ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എതിരാളിയായിരുന്ന എം.വി നികേഷ് കുമാര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി കെ.എം ഷാജിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ആറു വര്‍ഷം അയോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനിടെ നിയമസഭാ നടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വാക്കാല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ നിയമസഭാ സമ്മളനത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് മാത്രമാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതുമാത്രമേ നടപ്പാക്കാനാകൂ. ഷാജിയെ നിയമസഭയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കിക്കെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

