കൊച്ചി: മുന്‍ എംഎല്‍എ കെ.കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ നായരുടെ മകന്റെ ആശ്രിത നിയമനത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. എംഎല്‍എമാരുടെ മക്കളുടെ നിയമനം അംഗീകരിച്ചാല്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കള്‍ക്ക് വരെ ആശ്രിത നിയമനം നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇതു യോഗ്യരായ വിദ്യാര്‍ഥികളോടുള്ള അവകാശലംഘനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. മുന്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എംഎല്‍എ ആയ കെ.കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ നായരുടെ മകന്റെ ആശ്രിത നിയമനം റദ്ദാക്കിയുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം.

സര്‍ക്കാരിനെ ഇത്തരത്തില്‍ കയറൂരി വിട്ടാല്‍ അതു വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. എംഎല്‍എമാരുടെ മക്കള്‍ക്കോ ബന്ധുക്കള്‍ക്കോ ആശ്രിത നിയമനം പാടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് നിയമനം നല്‍കാന്‍ നിലവില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിയമനം നടത്തുക എന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്.

യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ പുറത്തു കാത്തുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പിന്‍വാതിലിലൂടെ ചിലര്‍ നിയമനം നേടുന്നത് സാമൂഹിക വിവേചനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉള്‍പ്പെട്ട ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

