മലപ്പുറം: കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ മുന്‍കരുതലുകള്‍ പാലിച്ചുള്ള എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇത്തവണ നടന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ശ്രദ്ധ നേടിയ വിദ്യാർഥിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജി.എച്ച്.എസ്.മങ്കട സ്‌കൂളിലെ ഹാരൂണ്‍ കരീം ടി.കെ എന്ന കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥി.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എല്ലാ പരീക്ഷകളും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രൈബിന്റെ സഹായമില്ലാതെ എഴുതിയാണ് ഹാരൂണ്‍ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയത്.

ഇപ്പോഴിതാ പരീക്ഷാ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഹാരൂണ്‍. എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡുകളാണ് ഹാരൂൺ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ ഫലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ ഹാരൂണിന്റെ കാര്യം മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് ഹാരൂണ്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത ഹാരൂണ്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ആണ് കംപ്യൂട്ടറില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍ മനോജ് വായിച്ചുകൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ കംപ്യൂട്ടറില്‍ ടൈപ്പ് ചെയത് അവ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ക്കൊപ്പം നല്‍കുകയായിരുന്നു ഹാരൂണ്‍ ചെയ്തത്. പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ ഹാരൂണിന് വേണ്ടി ജി.എച്ച്.എസ്.മങ്കട സ്‌കൂളില്‍ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു.

കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ സ്‌കൂളില്‍ മറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം പഠിക്കാനാണ് ഹാരൂണ്‍ ശ്രമിച്ചത്. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള പഠനം മുന്നേറിയപ്പോള്‍ അധ്യാപകരും കൂടെനിന്നു. ഒടുവില്‍ പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രത്യേക അനുമതിയും നല്‍കിയതോടെ അത് ചരിത്രത്തില്‍ ഇടം നേടി.

Content Highlights: Haroon first student who wrote SSLC exam on a computer win all papers with full A+