കൊല്ലം: കോവിഡ് 19 നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് കൊല്ലത്തെ മുന്‍ സബ്കളക്ടര്‍ അനുപം മിശ്രയുടെ ഗണ്‍മാനും ഡ്രൈവര്‍ക്കും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒളിച്ചു കടന്നതിന് സബ്കളക്ടര്‍ അനുപം മിശ്രയെ നേരത്തേ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് സബ്കളക്ടര്‍ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും തിരിച്ച് കൊല്ലത്ത് എത്തിയത്. ഗണ്‍മാന്‍ സുജിത്തും ഡ്രൈവറും ചേര്‍ന്നാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും സബ്കളക്ടറെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പോയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്കളക്ടറോടും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാന്‍ ചെന്ന ഡ്രൈവറോടും ഗണ്‍മാനോടും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറാകാതെ സബ്കളക്ടര്‍ ഇവിടെ നിന്നും മുങ്ങി കാണ്‍പൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്‍ക്കാര്‍ ഇയാളെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡ്രൈവര്‍ക്കും ഗണ്‍മാനും എതിരെ ഇപ്പോള്‍ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതി മുതല്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകാന്‍ പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഗണ്‍മാന്‌ നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഈ വ്യക്തിക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യയുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്വാറന്റൈന്‍ ലംഘിച്ചതിന് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ് ഗണ്‍മാനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

