തിരുവനന്തപുരം: പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോവുകയും ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോവിഡ് അവലോകനത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കായി നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നം പലയിടത്തുനിന്നും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലൂടെ എത്ര വിദ്യാർഥികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകും. അതിന് ശേഷം അവരെ എങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരികെ എത്തണമെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

