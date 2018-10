തിരുവനന്തപുരം: ബാര്‍ കോഴക്കേസില്‍ മുന്‍ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിക്കെതിരെ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബിജു രമേശിന്റെ അപേക്ഷയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും. നിയമവകുപ്പിനോടോ എ ജിയോടോ നിയമോപദേശം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ബിജു രമേശിന്റെ അപേക്ഷ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചു. കോഴ നല്‍കിയ ബാര്‍- ഹോട്ടല്‍ അസോസിയേഷന്‍ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളെയും പ്രതികളാക്കണമെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ബിജു രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിജു രമേശിന്റെ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ബാര്‍ കോഴക്കേസില്‍ മൂന്നാം തുടരന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വിജിലന്‍സ് പ്രത്യേക കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിജു രമേശ് സര്‍ക്കാരിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. പതിമൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ബിജു വീണ്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

വിജിലന്‍സ് സംഘം വിശദമായി എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചില്ല, താന്‍ നല്‍കിയ ശബ്ദരേഖയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. ബാറുടമകളുടെ യോഗത്തിന്റെ ഫോണില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്ത ഭാഗവും വിജിലന്‍സ് പരിശോധിച്ചില്ല തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷയില്‍ ബിജു രമേശ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍. പിരിച്ചെടുത്ത പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിജിലന്‍സ് വ്യക്തത വരുത്തിയില്ലെന്നും ബിജു രമേശ് അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു.

