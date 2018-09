തിരുവനന്തപുരം: ജലന്ധര്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇരയ്‌ക്കൊപ്പമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്‍.

ശക്തമായ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരം ദുഃഖകരമാണെന്നും ജയരാജന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവര്‍ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതോ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതോയില്ല. കുറ്റക്കാര്‍ക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാന്‍ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളോടെ വേണം കേസ് കോടതിക്കു മുമ്പിലെത്താന്‍. അക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്". അതിനാവശ്യമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

