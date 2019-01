കൊച്ചി: ശബരിമലയില്‍ യുവതികള്‍ പ്രവേശിച്ച സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സത്യവാങ് മൂലം നല്‍കി. ബിന്ദുവും കനകദുര്‍ഗയും ശബരിമലയില്‍ വന്നത് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പ്രത്യേക അജന്‍ഡയില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു. സര്‍ക്കാരിന് പ്രത്യേക അജന്‍ഡയുണ്ടെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ശബരിമലയിലെത്തുന്നവരുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാന്‍ മാര്‍ഗമില്ലെന്നും അതേ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കണമെന്നത് വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബിന്ദുവും കനകദുര്‍ഗയും ശബരിമലയില്‍ എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള മറുപടിയായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ സത്യവാങ് മൂലം നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Govt produces affidavit before HC in connection with young women entry, Sabarimala