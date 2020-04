തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രസിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടി വന്ന വ്യവസായ- വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുത ചാർജിൽ ഇളവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കോവിഡ് അവലോകനത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ- വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലോടെൻഷൻ (എൽ.ടി), ഹൈടെൻഷൻ (എച്ച്.ടി), എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ (ഇ.എച്ച്.ടി) വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളുടെ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആറുമാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനാണ് തീരുമാനം.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് സംസ്ഥാനം അഭ്യർഥിച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എല്ലാം ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കും.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് കുടിശ്ശികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സർചാർജ് 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12 ശതമാനമാക്കുന്ന കാര്യം വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

