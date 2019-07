മലപ്പുറം: ആന്തൂര്‍ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മലപ്പുറത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായും അഴിമതിരഹിതവും കുറ്റമറ്റതുമായും നല്‍കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത്.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും കാരണം പൊതുജനങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പോലും പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മലപ്പുറത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈ നീക്കം. ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത്.

മലപ്പുറം കളക്ട്രേറ്റില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ജാഫര്‍ മാലിക് നേതൃത്വം നല്‍കി. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരമാവധി പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതെന്നും ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് മലപ്പുറത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

content highlights: Govt Officials In Malappuram Take 'Commitment Pledge' To Not To Repeat Anthoor