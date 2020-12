തിരുവനന്തപുരം: പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിയില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയ കത്തിന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മറുപടി നല്‍കി. പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനുള്ള അനുമതി തേടിയത് ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ മറുപടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തായതിലും ഗവർണ്ണർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക സഭാസമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിക്കെതിരേ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം അറിയിച്ചിരുന്നത്.

ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനയുടെ 174 (ഒന്ന് ) അനുച്ഛേദത്തിനു വിരുദ്ധമാണ്. സഭ വിളിക്കാനോ സഭാസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് വിവേചനാധികാരമില്ല, രാഷ്ട്രപതിയും ഗവര്‍ണറും മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. പഞ്ചാബും ഷംസീര്‍ സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കേസില്‍ (1975) സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിയമസഭ വിളിക്കാനോ പിരിയാനോ ശുപാര്‍ശ ചെയ്താല്‍ അതനുസരിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സഭ വിളിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ ശുപാര്‍ശചെയ്താല്‍ അത് നിരസിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അധികാരമില്ല. കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അതുതന്നെയാണ് എന്നിവയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്തിലെ പ്രധാന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തില്‍ പറഞ്ഞ വാദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ മറുപടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയതിട്ടില്ല. പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനായി ചട്ടപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയല്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് വന്നത്. ജനുവരി എട്ടിനാരംഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് നല്‍കിയ അനുമതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ആവശ്യത്തെയും ഗവർണർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് . എന്താണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള അടിയന്തിര സാഹചര്യം എന്ന ചോദ്യത്തിനു സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും ഗവര്‍ണറുടെ മറുപടി കത്തിൽ പറയുന്നു.

അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്ക് കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കൈരളി ചാനലിൽ ആ വാർത്ത വായിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്നും ഗവർണർ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

content highlights: Governor's Reply to CM Pinarayai Vijayan's letter on denial of special assembly session