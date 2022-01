കൊച്ചി: കാലടി സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടി ശോഭന ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയ്ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. നടി ശോഭന, ഡോ. എന്‍.പി. ഉണ്ണി, ഡോ. ടി.എം. കൃഷ്ണ എന്നിവര്‍ക്ക് ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാനായിരുന്നു സിന്‍ഡിക്കേറ്റിന്റെ ശുപാര്‍ശ. ഇതിനാണ് ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള കാലടി സര്‍വകലാശാലയുടെ ശുപാര്‍ശയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിപ്പാട് എം.എല്‍.എ. രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗവര്‍ണറും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു കാരണം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാത്തതാണ് എന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആറു ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കാലടി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി തീരും മുന്‍പ് മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ഓണററി ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതിക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നോ? എങ്കില്‍ എന്നാണ് പട്ടിക സമര്‍പ്പിച്ചത്? ആരുടെയൊക്കെ പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്? ഈ പട്ടികയ്ക്ക് ഇനിയും ഗവര്‍ണറുടെ അസ്സന്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം സര്‍വകലാശാലക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ?- എന്ന ചോദ്യവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശോഭന, എന്‍.പി. ഉണ്ണി, ടി.എം. കൃഷ്ണ എന്നിവര്‍ക്ക് ഡി ലിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകരിച്ച രേഖയാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന രേഖയിലെ തീയതി നവംബര്‍ മൂന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഡി ലിറ്റ് നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും തിരക്കിലായിരുന്നതിനാലുമാണ് ചടങ്ങ് നടാക്കാത്തതെന്നാണ് സര്‍വകലാശാല വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

content highlights: governor has approved kalady university's proposal to confer d litt to three persons