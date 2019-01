തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പി സദാശിവം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന് കൈമാറി. രണ്ട് ദിവസത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കേന്ദ്രത്തെ ധരിപ്പിച്ചതായി ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Briefed Hon'ble Union Home Minister @HMOIndia Shri. Rajnath Singh about the law and order situation in Kerala in the last two days #kerala