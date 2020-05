തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെയെല്ലാം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. എന്നാല്‍, അതിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് വിദേശത്തും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളത്. അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കും. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവരെ കരുതലോടെ സ്വീകരിക്കും. ആരെയും പുറന്തള്ളില്ല. എന്നാല്‍, അവര്‍ക്ക് ശരിയായ പരിശോധനയും ക്വാറന്റീനും ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ അവരെല്ലാം സര്‍ക്കാര്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരുടെയും ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. സര്‍ക്കാരിന് ആരോടും വിവേചനമില്ല. മറ്റുപോംവഴി ഇല്ലാത്തിനാലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകും. സമൂഹ വ്യാപനംപോലും ഉണ്ടാകും. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍തന്നെ അതാണ് സ്ഥിതി.

വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും സഹോദരങ്ങള്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുനിന്ന് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശങ്കവേണ്ട. കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്.

തീവ്ര രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക സമീപനം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്കാര്യം പരിഗണിക്കും. എന്നാല്‍ ആരും ഇങ്ങോട്ടു വരേണ്ടതില്ല എന്ന സമീപനം സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

