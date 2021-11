തിരുവനന്തപുരം: മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ബേബി ഡാമിലെ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവില്‍ മുഖം രക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു നീക്കങ്ങളും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായ നിയമോപദേശം തേടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമായും നിയമോപദേശം തേടുന്നത്. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ ഭാഗികമായി മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിലും സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടും. ഇപ്പോള്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഉത്തരവിറക്കിയ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ ബെന്നിച്ചന്‍ തോമസാണ്. എന്നാല്‍ ബെന്നിച്ചന്‍ തോമസിനെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുത്താല്‍ നിയമപരമായ വേദികളില്‍ ഇത് ചോദ്യചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്. അതിനാല്‍ വിശദമായ നിയമോപദേശത്തിന് ശേഷം മാത്രമാകും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

അതേസമയം മരംമുറി അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയില്‍ വനംമന്ത്രി നല്‍കിയ മറുപടിയും പാളി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുത്തല്‍ പ്രസ്താവന സഭയില്‍ നല്‍കിയേക്കും. ഉത്തരവിറക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കേരള-തമിഴ്‌നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്. വാരാന്ത്യ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു സന്ദര്‍ശനം. ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം സഭയില്‍ തിരുത്തല്‍ സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വെക്കാനാണ് നീക്കം.

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മിക്കണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടക്കുന്നതായി മന്ത്രി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. ചോദ്യോത്തരവേളയില്‍ പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാര്‍ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരംമുറി വിഷയം ഉന്നയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരുന്നെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. നിയമവിരുദ്ധ നടപടിയായതിനാലാണ് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി. അതേസമയം മരംമുറി ഉത്തരവില്‍ മന്ത്രിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കെ.ബാബു എംഎല്‍എ സഭയില്‍ ആരോപിച്ചു.

