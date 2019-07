തിരുവനന്തപുരം: സഭാതര്‍ക്കത്തില്‍ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായും സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുക.

ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്-യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങളുമായി മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവട്ടവും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും അവരവരുടെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനിന്നതോടെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല.

സഭാതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനായി സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയാണ് വീണ്ടും ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനാണ് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ തലവന്‍. സഭാതര്‍ക്കവിഷയത്തില്‍ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് മുന്‍കൈ എടുക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ കോടതിവിധി തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായതിനാല്‍ ഉപസമിതിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭാ നേതൃത്വം നിലവിലുള്ളത്.

