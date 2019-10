കോഴിക്കോട്: പാലക്കാട് അട്ടപ്പള്ളത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സഹോദരിമാര്‍ ലൈംഗികപീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തെന്ന കേസില്‍ കോടതിവിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകാനുള്ള സാധ്യത സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തില്‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെങ്കില്‍ അത് പരിശോധിച്ച് തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

പാലക്കാട് അട്ടപ്പള്ളത്ത് എട്ടും പതിനൊന്നും വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ലൈംഗിക പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന കേസില്‍ പാലക്കാട് പോക്‌സോ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കും.

വിധിപ്പകര്‍പ്പ് ലഭിച്ചാല്‍ അത് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും. പോക്‌സോ വകുപ്പുകള്‍ക്കു പുറമേ, ബലാല്‍സംഗം, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ എന്നീ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തില്‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെങ്കില്‍ അത് പരിശോധിച്ച് തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മരണത്തില്‍ മൂന്നുപേരെക്കൂടി വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിധി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പാലക്കാട് ഫസ്റ്റ് അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ ബന്ധുകൂടിയായ പാമ്പാംപള്ളം കല്ലങ്കാട് വി. മധു (വലിയമധു-29), ഇടുക്കി രാജാക്കാട് നാലുതൈക്കല്‍ വീട്ടില്‍ ഷിബു (45), മറ്റൊരുബന്ധു പാമ്പാംപള്ളം കല്ലങ്കാട് എം. മധു (കുട്ടിമധു-29) എന്നിവരെയാണ് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ പാലക്കാട് ഫസ്റ്റ് അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി എസ്. മുരളീകൃഷ്ണ വെറുതേവിട്ടത്. മൂന്നാംപ്രതി ആലപ്പുഴ ചേര്‍ത്തല സ്വദേശി പ്രദീപ് കുമാറിനെ കോടതി നേരത്തെ വെറുതേ വിട്ടിരുന്നു. അഞ്ചാംപ്രതിയായ പതിനാറുകാരന്റെ വിചാരണ ജുവനൈല്‍ കോടതിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. വിധി ഉടന്‍ വന്നേക്കും.

2017ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ജനുവരി 13-ന് 13 വയസ്സുകാരിയെയും മാര്‍ച്ച് നാലിന് സഹോദരിയായ ഒന്‍പതുവയസ്സുകാരിയെയും വീട്ടിലെ ഒരേ കഴുക്കോലില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് ഇരയായതായി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ സൂചനയെത്തുടര്‍ന്നാണ് അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും നടന്നത്.

content highlights: government to check possibility to file appeal in death case of sisters in walayar