തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയില്‍ നടന്ന കൈയാങ്കളിയെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ശിക്ഷവാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"സ്പീക്കറുടെ കസേര ഇന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി തള്ളി താഴെയിട്ടു. ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷന്‍ സ്പീക്കര്‍ ഇരുന്ന കസേര തകര്‍ത്തു. ജയരാജന്റെയും സ്പീക്കറുടെയും തെറ്റായ നയം എഴുതി തള്ളാന്‍ ശ്രമിച്ച സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ആ കേസ് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിനെതിരേ താനാണ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ പോയത്"- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എം എല്‍ എമാര്‍ക്ക് എതിരായ കേസ് പിന്‍വലിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസ് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Government supports ldf chaos in assembly in 2015 says Ramesh Chennithala