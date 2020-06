കൊച്ചി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ 'യുദ്ധം' അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉചിതമായ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു സുപ്രധാന വിധിയില്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. 'ഒരു സമൂഹമാധ്യമ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. അടിയും തിരിച്ചടിയും.' സാമൂഹികക്രമം നിലനിര്‍ത്തേണ്ട സുപ്രധാന ചുമതല സര്‍ക്കാരിനാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം അപകീര്‍ത്തികരമായ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാം. പോലീസ് ജാഗ്രത പാലിച്ചാല്‍ മതി. എന്നാല്‍, സമൂഹമാധ്യമ യുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വിധിയുടെ പകര്‍പ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡി.ജി.പിക്കും കോടതി നല്‍കുന്നുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ട പോലീസ് എടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യുട്യൂബ് അവതാരക ശ്രീജ പ്രസാദ് ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയില്‍ എത്തിയത്. ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് പരാതിക്കാരി നടത്തിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ആരോപിച്ചു.

മലയാളത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വിധിയില്‍ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യോജിച്ച വാക്കുകള്‍ കിട്ടില്ലെന്നതാണ് കാരണം.

ഹര്‍ജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പറയുന്നത് വിവര സാങ്കേതിക നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ പ്രസ്തുത പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വരില്ലെന്നാണ്. അതേക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് വിധിയില്‍ പറയുന്നു. ചില വാക്കുകള്‍ ഈ ഉത്തരവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്തവയാണ്. അത്രയ്ക്ക് അസഭ്യമാണ്.

നേരത്തേയുള്ള ഒരു വിധിയില്‍ അപകടകരമായ പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതാണ്. ഈ വിധിക്കു ശേഷവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോരാട്ടം തുടരുന്നു. ഒരാള്‍ അസഭ്യം അല്ലെങ്കില്‍ അപകീര്‍ത്തികരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയാല്‍ അതിനെതിരെ അസഭ്യംതന്നെ പറഞ്ഞ്് ചിലര്‍ തിരിച്ചടിക്കും. ഇതിന് ഒരവസാനമില്ല. ഈ സ്ഥിതി നിയമവാഴ്ച്ച തകരാറിലാക്കാന്‍ കാരണമാകും. നിയമവാഴ്ച്ചയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത സമാന്തര സമൂഹം ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് സ്ഥിതിഗതി ഗൗരവപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്.

ചില പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒരു പക്ഷെ, വിവര സാങ്കേതിക നിയമത്തിന്റെ നാലു കോണുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ വരില്ലെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമ യുദ്ധം നിര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി വേണം. നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി പരാതിക്കാരിക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നല്‍കി.

