തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ഓഡിറ്റ് വേണമെന്ന സിഎജിയുടെ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും തള്ളി. ഡിപിസി ആക്ടിലെ 14(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റിന് സന്നദ്ധമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

20(2) പ്രകാരം സമ്പൂര്‍ണ ഓഡിറ്റിന് അനുമതി വേണമെന്ന സിഎജിയുടെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ കത്ത് നല്‍കി. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സിഎജി നാല് തവണ സര്‍ക്കാരിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മൂന്നു കത്തുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

ഭീമമായ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്ന കിഫ്ബിയില്‍ സാധാരണ ഓഡിറ്റിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്നാണ് സിഎജി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, 14(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് കിഫ്ബിക്ക് പര്യാപ്തമാണെന്ന നിലപാടില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. കഫ്ബിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് തയ്യാറാകാതെ അഴിമതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്.

സി.എ.ജി.യുടെ അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിലെ ചട്ടം 20 (2) പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് ഏല്‍പ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി.എ.ജി. ഫെബ്രുവരി 11-നു കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാലിതിനു മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 24-ന് അയച്ച കത്തില്‍ സി.എ.ജി. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

