തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബിജെപിയുടെ തലതൊട്ടപ്പനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ ഒക്കച്ചങ്ങാതിയാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം യാഥാര്‍ഥ്യം മറച്ചുവെക്കാനാണെന്നും കേരളത്തില്‍ അപ്രസക്തമായ ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മാണെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സിപിഎമ്മും സര്‍ക്കാരും ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയ മാന്യത നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സാവകാശം തേടുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു ദിവസം സ്ത്രീ പ്രവേശത്തിന് മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഉടന്‍ ശരിയാക്കുമെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്ഭവന്റെ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ശബരിമലയില്‍ ഒന്നും ശരിയാക്കിയില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷമായി എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്.

സര്‍ക്കാരിനെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ വസ്തുതകള്‍ മനസിലാക്കി ഇടപെടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കൂട്ടമായി പോകാനോ വിരിവെക്കാന്‍ മതിയായ സൗകര്യം ഒരുക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാന്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് ഭയമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയില്‍ ഇത്തവണ ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും വന്‍ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കടകള്‍ എടുത്തവര്‍ കൂട്ടമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തെ കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം കാരണം സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുചിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. തീര്‍ഥാടനത്തെ ദുര്‍പ്പെടുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശബരിമല പ്രശ്‌നം വഷളാക്കി നിര്‍ത്തിയാല്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനാകും. കോണ്‍ഗ്രസിനെ തളര്‍ത്തുക, ബിജെപിയെ വളര്‍ത്തുക എന്നതിന് പുറമേ സര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടിനെ മറച്ചുവെക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ശബരിമലയില്‍ പ്രളയാനന്തരം യാതൊരു വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല. ശബരിമലയില്‍ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ആര്‍എസ്എസ്, ബിജെപി ശ്രമം. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഓരോ ദിവസവും നിലപാട് മാറ്റി അപഹാസ്യനാകുന്നു. കേരളത്തിലെ മതേതര നിലപാട് യഥാര്‍ഥ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം - ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

