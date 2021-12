തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് വിഡി സതീശന്‍. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി സോഷ്യല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന ഓമനപ്പേര് നല്‍കി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന വര്‍ഗീയ പ്രീണനങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നത്. വര്‍ഗീയമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനായി ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും പരസ്പരം പാലൂട്ടി വളര്‍ത്തുന്ന രണ്ട് ശത്രുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍ നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.



രമ്യാ ഹരിദാസ് എംപിക്ക് ഭീഷണികളുണ്ടായിട്ട് പോലും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കൊടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടകള്‍ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്. യുഡിഎഫ് ഭരണം അട്ടിമറിക്കാന്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എസ്ഡിപിഐയുമായും ബിജെപിയുമായും സിപിഎം കൂട്ടുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. വര്‍ഗീയ ശക്തികളുമായി മാറി മാറിയുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. അഭിമന്യു കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയെപ്പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വൈകി. ചാവക്കാട് പുന്ന നൗഷാദ് കൊലക്കേസ് പ്രതികളെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്തരം നിരവധി അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരും പോലീസും വര്‍ഗീയ ശക്തികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

