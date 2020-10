ന്യൂൂഡല്‍ഹി: ഇങ്ങനെയൊരു പാര്‍ട്ടിസെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സിപിഎംകാര്‍ ചിന്തിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍. സര്‍ക്കാര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്തിലും പാര്‍ട്ടി മയക്കുമരുന്ന് കേസിലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച പാര്‍ട്ടി മാപ്പ് പറയണമെന്നും വി. മുരളീധരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇങ്ങനെയുള്ള പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യം സിപിഎമ്മിന് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം അവര്‍ ആലോചിക്കണം. കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന നേതാവിന്റെ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ആളുകള്‍ മയക്കുമരുന്ന കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പൊതു സമൂഹത്തിനും രാഷട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മുഴുവന്‍ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുരളീധരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പെടുന്നു, പാര്‍ട്ടി മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ പെടുന്നു. ഇതിനേക്കാള്‍ വലിയ അപചയം സംഭവിക്കാനില്ല. ഇത്രയം കാലം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച പാര്‍ട്ടി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയതാണെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചു. സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ഒരാള്‍ക്ക് അവധി കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കല്‍ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങള്‍ ഇതിന് ബാലറ്റിലൂടെ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുന്‍പ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

