കൊച്ചി: സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ നവീകരണത്തിന് കേന്ദ്രം നല്‍കിയ തുക ചെലവഴിക്കാതെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുവദിച്ച 54 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കാത്തത്. മാവോയിസ്റ്റ്, തീവ്രവാദ സംഘടനകളില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ അനാസ്ഥ.

കാലപഴക്കം ചെന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന പോലീസിന് ആശ്വാസമാകേണ്ടതായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും അനുവദിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം. എന്നാല്‍ ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചത് 54 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ അതില്‍ ഒരു രൂപ പോലും ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 17.78 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇതില്‍ 2.17 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവാക്കിയത്. 2014 മുതലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇതുവരെ ലഭിച്ച 142 കോടി രൂപയില്‍ 73 കോടി രൂപമാത്രമാണ് ചെലവാക്കിയത്.

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മാത്രമാണ് നവീകരണത്തിനായി അനുവദിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയും ചെലവാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണികളും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യവും വര്‍ധിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ അനാസ്ഥ.

