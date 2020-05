തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിധികളുടെ ഓണറേറിയം കുറവു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റം വരുത്തി. ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയം മാത്രമേ കുറവു ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഓണറേറിയത്തിന്റെ 30 ശതമാനം വീതം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കുറവു ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ മാസം മുതല്‍ നാലു ഗഡുക്കളായി ഒരുമാസത്തെ ഓണറേറിയം പിടിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം 30 ശതമാനം വെച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. എം.പിമാരില്‍നിന്നും എം.എല്‍.എ.മാരില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി താരതമ്യേന കുറച്ചുപണമാണ് ഓണറേറിയമായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതില്‍നിന്ന് വലിയ തുക പിടിക്കുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം മന്ത്രിസഭായോഗം പുനഃപരിശോധിച്ചത്. ഇതോടെ ഏപ്രില്‍ മാസം മുതല്‍ നാലു ഗഡുക്കളായി ഓണറേറിയം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും.

content highlights: government changes decision to deduct honorarium of local self government representatives