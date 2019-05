തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി മസാലാ ബോണ്ട് വിവാദം നിയമസഭയില്‍ പ്രത്യേകം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് സഭയെ അറിയിച്ചത്. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിനും സബ്മിഷനുകള്‍ക്കും ശേഷമായിരിക്കും ചര്‍ച്ച നടക്കുക.

മസാലാ ബോണ്ട് ഉയര്‍ന്ന പലിശയ്ക്ക് വില്‍ക്കുന്നതു മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയതോതില്‍ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശൂന്യവേളയുടെ ആരംഭത്തില്‍ അരുവിക്കര എം എല്‍ എ കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ ഈ നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കുകയും ഇത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് ഭരണപക്ഷത്തോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. ഉടന്‍തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

