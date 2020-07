കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. നേരത്തെ കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറിനെ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മൊഴിയിൽ തൃപ്തിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച് ചോദ്യചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. നിലവിൽ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി 21 ന് അവസാനിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇവരെ ലഭിക്കുക.

സ്വപ്ന സുരേഷ് സംഘടിപ്പിച്ച പാർട്ടികളിൽ ശിവശങ്കർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാർട്ടികളിൽ മറ്റ് പ്രതികളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസൂത്രണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തൽ. അതിനാൽ തന്നെ സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി കസ്റ്റംസ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല.

നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഈ മൊഴിപ്പകര്‍പ്പ് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷ്ണര്‍ പരിശോധിക്കും. ഇതിന് ശേഷമാണ് സ്വപ്‌ന സുരേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ആത്മഹത്യത്ത് ശ്രമിച്ച ഗണ്‍മാനെയും കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും.

Gold smuggling; M Shivshankar will be questioned again by the customs