കൊച്ചി: കസ്റ്റംസ് ജോയിന്റ് കമ്മിഷണര്‍ അനീഷ് രാജനെ നാഗ്പുരിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ സിപിഎം ബന്ധം വെച്ച് അനീഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍കോള്‍ വന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് അനീഷ് രാജ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്ന് ആരോപണമുണ്ടായി.

അനീഷ് രാജിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍ സിപിഎം കൗണ്‍സിലറായിരുന്നു. അനീഷ് രാജിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐആര്‍എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പരസ്യമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിടാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍ നേരത്തേയും അനീഷ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍നിന്നെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം വ്യക്തമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷണസംഘത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയതായും ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന അനീഷ് രാജിന്റെ പരാമര്‍ശം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിരോധത്തിനായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തന്റെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അനീഷ് രാജന്റെ പ്രതികരണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

