തൃശൂര്‍: സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ച പ്രമുഖരുടെ വിവരങ്ങള്‍ എന്‍ ഐ എ പരിശോധിക്കുന്നു. ആറ് ദിവസം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവതിയായി മടങ്ങിയ സ്വപ്‌ന തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയതില്‍ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വപ്നയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആറ് ദിവസവും ഏതൊക്കെ പ്രമുഖരാണ് ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചതെന്നാണ് എന്‍ ഐ എ പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ദിവസം രാത്രി അനില്‍ അക്കരെ എന്തിനാണ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതെന്ന് എന്‍ ഐ എ പരിശോധിക്കുകയാണ്.

സ്വപ്‌ന സുരേഷിനെ പോലെയുള്ള പ്രതിയെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പലരീതിയില്‍ കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ഥലം എം എല്‍ എ കൂടിയായ താന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയതെന്നാണ് എന്‍ ഐ എക്ക് അനില്‍ അക്കരെ നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

അതേസമയം സ്വപ്‌ന സുരേഷ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ മറ്റ് പ്രമുഖര്‍ ആരൊക്കെയാണെന്നും എന്‍ ഐ എ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

Content Highlights: Gold smuggling case The NIA is looking for famous people who visited the hospital