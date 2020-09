കോഴിക്കോട്: നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട്ട് 1.84 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കണ്ടുകെട്ടി. കേസില്‍ പ്രതികളായ ടി.കെ ഫായിസ്, അഷ്‌റഫ് കല്ലുങ്കല്‍, വൈ.എം സുബൈര്‍, അബ്ദുള്‍ റഹീം എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്.

ഒരു വീട്, ഫ്‌ളാറ്റ്, സ്ഥിരനിക്ഷേപം, ഭൂമി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വസ്തുവകകളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി സ്വര്‍ണം കടത്തിയതിന് 2013 സെപ്തബര്‍ 19ന് സിബിഐ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ നടപടി.

ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടിയ കാര്യം എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചത്.

ED attaches a residential house, an apartment, land and Fixed Deposit in Kozhikode totaling to Rs. 1.84 crores under PMLA in a #goldsmuggling case.