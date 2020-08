തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വര്‍ണ്ണ വേട്ട. 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണ്ണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. ഷാര്‍ജയില്‍ നിന്ന് എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തില്‍ വന്ന യാത്രക്കാരനാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. ഗൂഡല്ലൂര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നാസറിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ജ്യൂസറിന്റെ മോട്ടോറില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം ഒളിച്ചുകടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം

മുഹമ്മദ് നാസർ കൊണ്ടുവന്ന ജ്യൂസറിന്റെ മോട്ടോര്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വര്‍ണ്ണ ഒളിപ്പിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ച സ്വര്‍ണ്ണം രണ്ടരമണിക്കൂര്‍ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് കസ്റ്റംസ് പുറത്തെടുത്തത്.

ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.

