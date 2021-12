കോട്ടയം: സഹോദരന്‍ വഴക്കുപറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള മനോവിഷമത്തില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഒരു രാത്രി നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തി. വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരു രാത്രി മുള്‍മുനയില്‍ നിർത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ വീടിന് സമീപമുള്ള റബര്‍ തോട്ടത്തില്‍ നിന്നാണ് ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് ഒമ്പതാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടിയെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറര മണിക്കാണ് കണ്ടെത്തിയത്. രാത്രി വൈകിയും പരിശോധന തുടര്‍ന്നിരുന്നു.

കോട്ടയം കറുകച്ചാല്‍ പൂണിക്കാവ് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിത് പതിവിലും വൈകിയാണ്. ഇത് ചോദ്യംചെയ്ത സഹോദരന്‍ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈകിയതിനുള്ള കാരണം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നിട് സന്ധ്യയോടെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ആനക്കല്ല് ഭാഗത്ത് പെണ്‍കുട്ടി റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നത് പ്രദേശവാസികള്‍ കണ്ടിരുന്നു.

എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരില്‍ ചിലര്‍ ചോദിച്ചതോടെ പെണ്‍കുട്ടി സമീപത്തെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി പോവുകയും ചെയ്തു. ആള്‍ത്താമസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ് തോട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. രാത്രി മുഴുവന്‍ ഇവിടെ നാട്ടുകാർ തിരച്ചില്‍ നടത്തി. തോട്ടത്തിന് പുറത്തുള്ള വീടുകളിലും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് റബര്‍ തോട്ടത്തിനുള്ളില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

