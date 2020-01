തിരുവനന്തപുരം: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ബന്ധുനിയമന വിവാദം പുകയുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും ഹരിത കേരള മിഷന്‍ വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണുമായ ടിഎന്‍ സീമയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജയരാജിനെ വിരമിച്ച ശേഷം സി-ഡിറ്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. നേരത്തെ സി-ഡിറ്റ് മുന്‍ രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന ജയ്‌രാജിനെ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് രജിസ്ട്രാറായി പുനര്‍നിയമനം നല്‍കിയ നടപടിയും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

മാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ്‌ ഡി-ഡിറ്റ് ഡയറക്ടറായുള്ള നിയമനം. പ്രവൃത്തി പരിചരം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് നിയമനമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. നേരത്തെ രജിസ്ട്രാറായിരുന്നപ്പോള്‍ ഡയറക്ടറായി നിയമനം നേടുന്നതിന് ജയരാജ് സി-ഡിറ്റ് സര്‍വീസ് ചട്ടത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം നിലനില്‍ക്കേയാണ് സി-ഡിറ്റ് ഡയറക്ടറായി ജയരാജിന്‌ നിയമനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അഴിമതി ആരോപണവും ജയരാജിനെതിരേ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഭരണാനുകൂല സംഘടനയുടെ കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് മറി കടന്നാണ് സി-ഡിറ്റ് ഗവേണിങ് സമിതി ഈ സ്ഥാനത്തേക്കിപ്പോള്‍ ജയരാജിനെ അവരോധിച്ചത്.

content highlights; G Jayaraj Again Appointed As C DIT Director