കൊച്ചി: കശ്മീരില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാന്‍സ്നായിക് ആന്റണി സെബാസ്റ്റ്യന് ജന്മനാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവന്‍വെടിഞ്ഞ ധീരജവാനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാന്‍ ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട മുരിയാട് പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍ നടന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിച്ച മൃതദേഹം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ മുഹമ്മദ് സഫീറുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വച്ചു. ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരുമടക്കം നിരവധിപേരാണ് ധീരജവാന് അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയത്.

രാജ്യത്തിന് സമക്ഷം... വീരമൃത്യുവരിച്ച ജവാന്‍ ആന്റണി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഭാര്യ അന്ന ഡയാന ജോസഫ്. സേനയില്‍ നിന്നും ദേശീയ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം അതില്‍ മുഖം ചേര്‍ക്കുന്നു. അമ്മ ഷീല സമീപം, മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീനെയും കാണാം. ഫോട്ടോ: ടി.കെ. പ്രദീപ് കുമാര്‍

ആന്റണിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതോടെ ഉദയംപേരൂരിലെ കറുകയില്‍ വീട് വികാരനിര്‍ഭരമായ രംഗങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു. എം.എല്‍.എമാരായ അന്‍വര്‍ സാദത്ത്, റോജി.എം. ജോണ്‍ തുടങ്ങിയവരും ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി കേരള പോലീസും സൈന്യവും ആന്റണി സെബാസ്റ്റിയന് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കി. ഇതിനുശേഷം സംസ്‌കാരത്തിനായി മൃതദേഹം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.



വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്‍ ആന്റണി സെബാസ്റ്റ്യന് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിക്കുന്ന നാവികസേന.

ഫോട്ടോ: ടി.കെ. പ്രദീപ് കുമാര്‍



