ചങ്ങരംകുളം(മലപ്പുറം): നാടാകെ തരംഗമായ ഫുള്‍ജാര്‍ സോഡയ്ക്ക് മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്തും വന്‍ ഡിമാന്‍ഡാണ്. പക്ഷേ, സ്വന്തമായി ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി ലാഭം ഉണ്ടാക്കലല്ല യുവാക്കളുടെ പുതിയ സംരഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നറിയുമ്പോഴാണ് ചങ്ങരംകുളത്തെ ഫുള്‍ജാര്‍ സോഡ കച്ചവടത്തിന് മധുരമേറുന്നത്.

ചങ്ങരംകുളത്തെ ഏതാനും യുവാക്കളാണ് ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സഹായം തേടുന്ന പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ മന്‍സൂര്‍ എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ ഫുള്‍ജാര്‍ സോഡ കച്ചവടവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കച്ചവടത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ലാഭവിഹിതവും മന്‍സൂറിന്റെ ചികിത്സാനിധിയിലേക്കുള്ള സഹായമാണ്.

ദിവസവും യുവാക്കളുടെ വലിയ നിരയാണ് ഫുള്‍ജാര്‍സോഡാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കാണാനാകുന്നത്. പഴയ ഉപ്പും മുളകുമിട്ട സോഡാ വെളളത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഫുള്‍ജാര്‍ സോഡ. സോഡയിലേക്ക് നാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, മുളക്, മധുര സിറപ്പ് എന്നിവയുടെ കൂട്ട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ പാനീയം. സോഡയിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിശ്രിതം ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ നുരഞ്ഞ് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന ഈ പാനീയം ഉടന്‍തന്നെ കുടിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ രുചിയറിയാം. നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഹിറ്റായിരിക്കുന്ന ഫുള്‍ജാര്‍ സോഡയ്ക്ക് 15 രൂപ മുതല്‍ 30 രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നുത്.

Content Highlights: fuljar soda selling to help kidney patient mansoor in changaramkulam